Varsovie - Plusieurs pays ayant fait partie de l'ancien bloc soviétique, la Pologne, l'Ukraine, la République tchèque, les trois pays baltes ont annoncé lundi l'expulsion de diplomates russes, rejoignant plusieurs autres pays européens dans un geste de solidarité avec Londres après l'empoisonnement d'un ex-espion.En revanche, la Slovaquie a décidé d'étudier "les mesures à venir".L'Ukraine a annoncé lundi l'expulsion de 13 diplomates russes, décision prise "dans un esprit de solidarité avec nos partenaires britanniques et nos alliés transatlantiques et en coordination avec les pays de l'UE", a déclaré le président ukrainien Petro Porochenko cité par son service de presse.La Pologne a déclaré persona non grata quatre diplomates russes, tandis que la République Tchèque et la Lituanie ont en fait partir trois chacune."La date du départ de Pologne des quatre diplomates russes a été fixée au 3 avril à minuit. La note avec les quatre noms a été remise à l'ambassadeur de Russie", a déclaré à la presse le chef de la diplomatie polonaise Jacek Czaputowicz.Son homologue lituanien Linas Linkevicius a précisé à l'AFP que les trois personnes expulsées l'étaient "pour des activités incompatibles" avec leur statut diplomatique."Une arme chimique a été utilisée contre des civils pour la première fois depuis la Deuxième guerre mondiale. La situation est particulière et elle appelle une réponse particulière", a-t-il déclaré.La Lituanie ajoutera également 21 noms de citoyens russes à une liste de personnes indésirables et interdites d'entrée, établie l'année dernière. Il s'agit de la "liste Magnitsky", du nom d'un juriste russe mort en prison après avoir découvert une importante affaire de corruption présumée impliquant de hauts responsables russes.La Lettonie a expulsé un diplomate, un deuxième secrétaire de l'ambassade de Russie à Riga, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères. L'Estonie a décidé d'en faire partir un également et il s'agit de l'attaché militaire, a rapporté l'agence de presse BNS.Quant à la Slovaquie, son ministère des Affaires étrangères a déclaré "étudier les mesures à venir". "Il y a plus d'une option dans ce cas", a-t-il ajouté. 26 mars 2018