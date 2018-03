Affaire Skripal: plusieurs pays de l'UE prendront des mesures "dès lundi" contre Moscou

Bruxelles - Plusieurs pays de l'UE ont annoncé vendredi qu'ils prendraient dans les prochains jours des mesures visant la Russie, comme des expulsions de diplomates, en réaction à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique.Des mesures "sont attendues dès lundi au niveau national", s'est réjoui le président du Conseil européen, Donald Tusk, à l'issue d'un sommet européen de deux jours à Bruxelles.Le Polonais s'est dit "personnellement satisfait que malgré les dures négociations du Brexit, l'UE a fait preuve d'une unité sans équivoque avec le Royaume-Uni", lors de ce Conseil européen consacré notamment à la préparation du divorce avec Londres fin mars 2019."Nous considérons cette attaque comme un défi sérieux pour notre sécurité et comme une atteinte à la souveraineté européenne", a martelé le président français Emmanuel Macron devant la presse, aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel, en évoquant l'affaire de l'empoisonnement.Cette "attaque" nécessite "une réponse coordonnée et déterminée de l'UE et de ses Etats membres" et "plusieurs Etats, dont l'Allemagne et la France, arrêteront rapidement des mesures coordonnées", a-t-il ajouté.La Lettonie, la Lituanie, l'Irlande, la République tchèque et le Danemark ont notamment annoncé qu'ils préparaient des mesures supplémentaires, après que l'UE a décidé jeudi de rappeler son ambassadeur en Russie pour des "consultations".La présidente lituanienne Dalia Grybauskaité avait indiqué dès jeudi qu'elle envisageait des expulsions de diplomates russes.Le ministère des Affaires étrangères letton lui a emboîté le pas vendredi, en annonçant que son pays allait expulser "un ou plusieurs" diplomates de l'ambassade de Russie à Riga impliqués dans des activités d'espionnage."Nous allons examiner dans les jours qui viennent si nous voulons prendre des mesures individuelles en relation avec des diplomates russes" en Irlande, a également dit le Premier ministre irlandais Leo Varadkar.La décision sera prise "en tout début de semaine prochaine", a-t-il dit, tandis que son homologue danois a annoncé des "pas supplémentaires" prévus "dans les prochains jours"."Nous n'allons pas expulser au hasard des gens qui sont peut-être de véritables diplomates", a toutefois assuré le dirigeant irlandais.Les Tchèques vont aussi "probablement aller dans cette direction", a pour sa part déclaré le Premier ministre tchèque Andrej Babis, interrogé sur la possibilité que son pays expulse des diplomates russes.Ces annonces de mesures nationales ont été faites au lendemain du soutien collectif des dirigeants des 28 au Royaume-Uni.Ils ont marqué leur accord avec l'évaluation britannique selon laquelle Moscou était "très probablement" derrière l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, et ont décidé de rappeler l'ambassadeur de l'UE à Moscou pour des "consultations"."Le chef de la délégation (de l'UE en Russie, ndlr) a reçu l'instruction" et "est attendu à Bruxelles ce week-end pour des consultations" avec la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini, selon un communiqué des services de l'Italienne.La durée d'un rappel durant un mois de l'ambassadeur européen a été évoquée, a indiqué vendredi une source européenne.Une source diplomatique a assuré à l'AFP que cette mesure avait été proposée jeudi soir par le Premier ministre hongrois Viktor Orban."La Grèce et l'Italie étaient les pays les plus réticents pour prendre des mesures communes complémentaires face à la Russie", a précisé la même source.De son côté, le Kremlin a déclaré vendredi "regretter" la décision européenne, assurant que "la Russie n'a absolument rien à voir avec l'affaire Skripal".Londres a déjà expulsé de son côté 23 diplomates russes, présentés comme des agents du renseignement "non déclarés", et a annoncé qu'aucun membre du gouvernement ne se rendrait en Russie pour suivre les rencontres de la Coupe du monde de football en juin et juillet.(©AFP / 23 mars 2018 16h16)