Affaire Skripal: un scientifique russe affirme avoir participé au programme "Novitchok"

Moscou - Un scientifique russe cité mardi par l'agence d'Etat russe Ria-Novosti raconte avoir travaillé à la conception des agents chimiques "Novitchok", mis en cause dans l'empoisonnement de Sergueï Skripal, semblant contredire la position de Moscou selon laquelle ce programme n'a pas existé."Le Novitchok n'est pas une substance, c'est tout un système d'armes chimiques", explique Leonid Rink dans un entretien à Ria-Novosti, qui le présente comme l'un des concepteurs de ce programme.L'agent innervant Novitchok a été désigné par Londres comme à l'origine de l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars en Angleterre."Ils sont toujours vivants. Cela signifie que soit ce n'était pas le système Novitchok du tout, soit il était préparé négligemment", assure M. Rink à Ria-Novosti.L'existence de ce programme et sa formule chimique ont été révélés par le chimiste russe aujourd'hui réfugié aux États-Unis Vil Mirzaïanov, selon qui ces agents à l'efficacité redoutable ont été mis au point dans les années 1980 par des scientifiques soviétiques.Après les accusations de Londres, Moscou a démenti l'existence de tout programme de développement d'armes chimiques du nom de "Novitchok" ni du temps de l'URSS, ni en Russie."Un grand groupe de spécialistes développait le Novitchok à Moscou et à Chikhany: des techniciens, des toxicologues, des biochimistes. (...) Nous sommes parvenus à un très bon résultat", raconte cependant Leonid Rink à Ria-Novosti.Selon lui, ce système était nommé pendant la période soviétique "Novitchok-5". "Cette appellation n'était jamais utilisée sans le chiffre qui lui était accolé", précise-t-il.M. Rink affirme toutefois ne pas croire que la Russie soit derrière l'empoisonnement de Sergueï Skripal, hospitalisé dans un état critique, car elle sait que l'utilisation même du "Novitchok" permettrait de remonter jusqu'à elle. "Tirer sur un individu qui ne présente pas d'intérêt avec un missile d'un tel calibre et ne pas parvenir malgré tout à le toucher, c'est le summum de la stupidité", estime-t-il.Selon le chimiste, la technologie du "Novitchok" est accessible "pour n'importe quel Etat développé" ou grande compagnie pharmaceutique. "Développer une telle arme ne présente aucun problème", affirme-t-il.Interrogé mardi par l'AFP sur ce entretien publié dans une agence d'Etat, le ministère russe des Affaires étrangères s'en est tenu à sa position: "il n'y a eu aucun programme de recherche et développement sous le nom +Novitchok+".(©AFP / 20 mars 2018 09h29)