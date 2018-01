Affrontements entre l'Inde et le Pakistan au Cachemire: 4 morts

Trois civils et un militaire ont été tués samedi au Cachemire lors d'échanges de tirs entre soldats indiens et pakistanais à la frontière, selon les autorités des deux pays.Au total, 21 personnes ont péri en une semaine au cours d'affrontements armés dans cette région himalayenne divisée entre l'Inde et le Pakistan depuis la fin de la colonisation britannique en 1947 et revendiquée par les deux pays.Samedi, un soldat indien a été tué par des tirs pakistanais près de Looch, sur la ligne de démarcation, a indiqué l'armée. Selon la police, deux civils indiens, dont un garçon de 15 ans, ont par ailleurs été tués par des militaires pakistanais le long de la frontière.Côté pakistanais, le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'un civil de 60 ans était mort et deux autres, dont un enfant de six ans, avaient été blessés, victimes de tirs de soldats indiens.Les escarmouches entre les armées pakistanaise et indienne sont fréquentes le long de la ligne de démarcation au Cachemire. La région est également la proie d'une guerre larvée entre forces indiennes et groupes rebelles réclamant l'indépendance ou le rattachement au Pakistan.(©AFP / 20 janvier 2018 15h19)