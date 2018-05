Afghanistan: 9 proches du président du Sénat tués dans une opération militaire

Neuf membres de la famille du président du Sénat afghan ont été tués et huit blessés lors d'une opération des forces spéciales afghanes dans la province du Nangarhar (est), a-t-on appris mardi de sources concordantes.L'incident s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, lors d'une opération au sol dans le district de Chaparhar, au centre de cette province frontalière du Pakistan qui abrite de nombreux talibans et, depuis 2015, des combattants du groupe Etat islamique en Afghanistan."La nuit dernière, neuf civils ont été tués dans une opération des forces spéciales dans le district de Chaparhar. Huit civils, dont une femme et un enfant, ont été blessés. Tous appartenaient à la famille du président du Sénat" Fazel Hadi Muslimyaar, a rapporté le porte-parole du gouverneur provincial Attaullah Khogyani."Une délégation a été envoyée de Kaboul pour enquêter sur cet incident", a-t-il ajouté, interrogé par l'AFP.Le responsable de la Santé pour le Nangarhar, le Dr Najibullah Kamawala, a confirmé ce bilan à l'AFP et précisé que les victimes, morts et blessés, avaient été acheminées à l'hôpital de Jalalabad, la capitale provinciale.Les civils font régulièrement les frais des opérations des forces afghanes et de la coalition de l'Otan, en particulier lors des frappes aériennes contre des objectifs talibans ou de l'EI.La dernière bavure d'ampleur, le 2 avril, avait fait au moins 36 morts, dont 30 enfants, lors d'un raid aérien contre une école coranique dans la province de Kunduz (nors-est), selon l'ONU: des hélicoptères de l'armée avaient tiré à la roquette et à la mitrailleuse lourde sur un rassemblement religieux.Le ministère de la Défense avait affirmé avoir visé une réunion de chefs talibans de haut niveau. Il avait fallu une enquête des Nations unies sur place, publiée le 7 mai, pour que le président Ashraf Ghani reconnaisse les faits et présente des excuses - sans annoncer de sanctions à l'encontre des responsables.Les civils afghans paient un lourd tribut à la violence qui secoue leur pays, avec près de 800 morts et 1.500 blessés sur les trois premiers mois de l'année, selon le décompte de la Mission de l'ONU en Afghanistan (Manua).(©AFP / 29 mai 2018 09h06)