Afghanistan: Kaboul frappée par une série d'attentats sanglants en 2018

Kaboul, endeuillée lundi par un double attentat-suicide du groupe Etat islamique qui a fait au moins 25 morts dont un photographe de l'AFP, a été la cible depuis le début de l'année d'une série d'attaques revendiquées par les talibans afghans ou l'EI. Rappel des précédents:- 4 janvier 2018: un kamikaze de l'EI déclenche une bombe à proximité de policiers et de manifestants faisant au moins 13 morts, tous policiers, et 25 blessés.- 20 janvier: un commando de six insurgés talibans lourdement armés pénètre dans l'hôtel Intercontinental, passant d'une chambre à l'autre, visant les occupants retranchés.Menée durant une douzaine d'heures, l'attaque de cet hôtel de luxe a fait officiellement 25 morts - plus de 40 selon d'autres sources -, dont 15 étrangers. La plupart des victimes ont été tuées par armes à feu, d'autres ont péri dans un incendie déclenché par les assaillants.- 27 janvier: une ambulance piégée explose près du ministère de l'Intérieur dans l'un des quartiers les plus animés de la capitale afghane faisant 103 morts et 235 blessés.De très forte intensité, l'explosion, revendiquée par les talibans, a littéralement secoué la ville faisant voler en éclat les vitres alentours dans un quartier pourtant supposé bien gardé, abritant de très nombreux bâtiments officiels ou sensibles, dont des ambassades.- 29 janvier: au moins 11 soldats sont tués dans l'attaque de l'Académie militaire d'Afghanistan à Kaboul, revendiquée par l'EI.L'attaque a commencé avant l'aube par des tirs de roquettes et l'explosion d'un kamikaze, suivis de tirs d'armes automatiques et de RPG (grenades) contre le bataillon installé à l'entrée de la vaste enceinte.L'Académie avait déjà fait l'objet d'une attaque en octobre 2017: quinze jeunes recrues afghanes avaient trouvé la mort dans l'attaque d'un kamikaze à pied qui s'était jeté contre leur minibus alors qu'elles s'apprêtaient à quitter les lieux pour rentrer chez elles.- 9 mars: un kamikaze à pied se fait exploser dans un quartier chiite de Kaboul, tuant au moins neuf personnes et en blessant dix-huit autres.L'attentat revendiqué par l'EI est survenu près d'un rassemblement pour marquer le 23e anniversaire de la mort d'Abdul Ali Mazari, un leader de la communauté chiite hazara, tué par les talibans.- 21 mars : plus d'une trentaine de personnes, pour la plupart des adolescents, sont tuées lorsqu'un kamikaze à pied actionne sa veste explosive dans la foule réunie devant l'université de Kaboul, où des Afghans fêtent Norouz, le Nouvel an perse. Cette opération renvendiquée par l'EI a également fait au moins 70 blessés.- 22 avril: l'EI revendique un attentat-suicide qui fait 60 morts et plus de 129 blessés, tous civils, contre un centre d'enregistrement pour les élections législatives, dans un quartier majoritairement chiite de la capitale.(©AFP / 30 avril 2018 10h36)