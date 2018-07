Afghanistan: attaque en cours contre le bureau des réfugiés à Jalalabad

TOYOTA MOTOR

Jalalabad (Afghanistan) - Une attaque conduite par plusieurs hommes armés est en cours depuis le milieu de la matinée mardi contre le bureau des réfugiés et rapatriés à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, a rapporté un responsable local."Au moins deux explosions ont retenti ce matin" a indiqué à l'AFP le porte-parole provincial Attaullah Khogyani qui a précisé que plusieurs agences internationales se trouvaient à proximité de ces bureaux et que les forces de sécurité avaient été "déployées dans le quartier"."L'attaque est toujours en cours, selon nos informations huit personnes ont été blessées", a-t-il ajouté plus de deux heures trente après le début de l'opération.Selon le porte-parole, "juste avant l'attaque, les membres du département des réfugiés étaient réunis avec des représentants des bailleurs internationaux"."Un nombre important d'employés de ce département ont pu être secourus", a-t-il affirmé sans autre précision.L'opération n'a pas été revendiquée, mais les talibans ont fait savoir, via un message sur le réseau WhatsApp, qu'ils n'avaient "aucun lien" avec cette attaque, laissant supposer que les assaillants appartiennent au groupe Etat islamique, toujours très présent dans la région."J'ai vu une (Toyota) Corolla noire déposer trois hommes armés devant la porte du département, l'un d'eux s'est immédiatement fait sauter et deux autres sont entrés dans le bâtiment", a rapporté un témoin qui s'est présenté comme Omaid.Le correspondant de l'AFP à Jalalabad pouvait entendre des tirs plusieurs minutes après les détonations et constatait la présence d'une épaisse colonne de fumée au-dessus des toits.Samedi, une école de sages-femmes avait été attaquée plusieurs heures durant au centre de Jalalabad, faisant selon le gouverneur deux morts, trois selon la police, parmi les gardes.Près de 70 étudiantes et leurs formateurs avaient été secourus après sept heures de suspens et les deux assaillants abattus.Le groupe jihadiste Etat islamique avait revendiqué via son organe de propagande une attaque "contre l'USaid" à Jalalabad - l'agence de développement des Etats-Unis - sans mentionner l'école.Comme mardi, les talibans avaient rapidement fait savoir qu'ils n'avaient "rien à voir" avec l'opération.L'EI subit une forte pression militaire notamment américaine, ciblé par des vagues de raids aériens, et a été contraint ces derniers mois d'abandonner les districts - ses trois principaux fiefs en Afghanistan - à la frontière pakistanaise.str-emh-ach/lch/neo(©AFP / 31 juillet 2018 09h35)