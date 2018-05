Kaboul - Une attaque était en cours mercredi en début d'après-midi contre le ministère de l'Intérieur à Kaboul, impliquant au moins quatre assaillants selon les services de sécurité, qui ont mentionné plusieurs explosions et des échanges de tirs."Il y a d'abord eu une explosion, sans doute un kamikaze qui s'est fait exploser à l'entrée de l'enceinte, puis nous avons entendu des tirs", a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish."Mais les assaillants n'ont pas été capables d'accéder au bâtiment principal", a-t-il affirmé, en avançant un tout premier bilan d'un policier blessé et emmené à l'hôpital."Des forces de sécurité sont présentes pour évaluer la situation", a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish."L'attaque a commencé par une explosion au premier checkpoint du ministère", a également indiqué une source de sécurité à l'AFP sous couvert d'anonymat."De nouvelles explosions ont été entendues et des échanges de tirs se poursuivent", a ajouté cette source, précisant que "les forces spéciales sont sur place".L'enceinte du ministère de l'Intérieur, un vaste complexe puissamment protégé par des murs de béton et des herses, est situé sur la route de l'aéroport de Kaboul. Les premiers bâtiments sont situés à près d'un kilomètre des premiers points de contrôle.L'opération en cours n'avait pas été revendiquée plus d'une heure après son déclenchement, mais les attaques contre des forces de sécurité se multiplient depuis le début du ramadan.Il y a dix jours, les talibans avaient invité les Kaboulis à se tenir à l'écart de "sites militaires" dans le souci "d'éviter les victimes civiles".(©AFP / 30 mai 2018 08h58)