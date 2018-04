Afghanistan: au moins 11 enfants tués par un kamikaze à Kandahar

Au moins onze enfants, qui s'étaient massés autour d'un convoi de l'Otan, ont été tués lundi près de l'aéroport de Kandahar (sud) dans un attentat suicide visant des soldats roumains, ont rapporté des sources officielles à l'AFP.Seize personnes ont en outre été blessées, dont cinq soldats roumains et deux policiers afghans, a précisé le porte-parole du gouverneur provincial, Said Aziz Ahmad Azizi.Le contingent roumain de l'opération "Resolute Support" est chargé de la sécurité de l'aéroport de Kandahar, a-t-il rappelé."Le convoi se trouvait dans le village d'Abdullh, près de l'aéroport, quand un kamikaze s'est fait exploser contre les véhicules autour desquels s'étaient massés de nombreux enfants", a-t-il rapporté.Le responsable de la presse au siège de la police de Kandahar, Qasim Afghan, a confirmé à l'AFP ce bilan, ajoutant que l'attaque avait eu lieu en fin de matinée vers 11H00 (06H30 GMT).Cette attaque n'avait pas été revendiquée en début d'après-midi.Plus tôt dans la matinée, une double attentat suicide à Kaboul revendiqué par le groupe Etat islamique a tué au moins 25 personnes, dont un photographe de l'AFP et cinq autres journalistes.(©AFP / 30 avril 2018 12h35)