Afghanistan: au moins 12 morts dans une attaque suicide lors de funérailles

Jalalabad (Afghanistan) - Au moins douze personnes ont été tuées et quatorze blessées dimanche par un kamikaze qui s'est fait exploser lors de funérailles dans l'est de l'Afghanistan, ont indiqué les autorités locales."Le bilan le plus récent est monté à douze morts et quatorze blessés", a déclaré à l'AFP Attaullah Khogyani, le porte-parole du gouverneur du Nangarhar, après avoir fait état de six morts.Le directeur de la santé de cette province où a eu lieu l'attaque a confirmé ce bilan, en soulignant qu'il pourrait évoluer, certains blessés l'étant grièvement.L'attaque s'est produite durant les funérailles d'un ancien gouverneur du district de Haska Mina, décédé naturellement, selon un communiqué du gouvernorat du Nangarhar.Des photos présumées de la scène sur Twitter montre des mares de sang, ainsi que des vêtements et des chaussures disséminées sur le sol.Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'attaque, qui intervient trois jours après un attentat suicide à Kaboul contre un centre culturel chiite, qui avait fait 41 mort et 84 blessés.Le Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan, frontalier avec le Pakistan, est le bastion de l'Etat islamique, qui avait revendiqué l'attaque de jeudi dans la capitale.(©AFP / 31 décembre 2017 11h08)