Afghanistan: au moins 40 morts dans l'attaque de l'hôtel Intercontinental

(©AFP / 25 janvier 2018 08h17)