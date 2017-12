Au moins cinq personnes ont été tuées et six autres blessées dans des explosions près d'une mosquée et des bureaux d'un média jeudi à Kaboul, où les attentats se multiplient, ont indiqué des responsables afghans."Il y a eu deux explosions. On ne sait pas encore quelle était la cible de l'attaque, mais l'agence de presse Afghan voice agency (la voix de l'Afghanistan, NDLR) était dans les environs", tout comme une mosquée, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish."Nos informations initiales montrent qu'il y a cinq morts et six blessés mais ce bilan pourrait changer", a-t-il ajouté.Des journalistes de l'AFP sur place ont entendu une troisième explosion, suggérant que l'attaque était encore en cours.Alors que le ministère de la Santé a fait état d'un premier bilan de quatre morts et six blessés, un cadre hospitalier a indiqué à une télévision locale que 18 blessés avaient été emmenés dans son établissement, dont cinq dans un état critique.Des photos postées sur la page Facebook de l'Afghan voice agency montrent des locaux endommagés avec des corps gisant par terre.(©AFP / 28 décembre 2017 08h06)