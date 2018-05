Les forces de sécurité afghanes ont décru moins "brutalement" en nombre qu'initialement estimé, même si elles ont perdu 18.000 membres sur une année, souligne un rapport de l'Inspection générale pour la reconstruction de l'Afghanistan (Sigar), un organisme dépendant du Congrès américain.Un rapport trimestriel du Sigar daté du 30 avril avait fait état d'une diminution d'environ 10% des effectifs, tombés à 296.409 au 31 janvier dernier.Ces estimations étaient basées sur des chiffres "incorrects" fournis par les Forces armées américaines en Afghanistan, explique le Sigar.Mardi, cet organisme a présenté des chiffres corrigés, évaluant désormais à 313.728 le nombre de policiers et soldats afghans à la même date."Ces nouveaux chiffres montrent toujours que les forces afghanes ont décliné fortement entre janvier 2017 et janvier 2018 - de 17.980 personnes -, mais pas aussi brutalement" que précédemment énoncé en avril (-36.000), a commenté le Sigar.Cette rectification constitue "le dernier d'une série de problèmes auxquels le Sigar a fait face quant aux réponses du département de la Défense (américain) à ses demandes d'information concernant les forces afghanes", note-t-il.Ces chiffres revus sont rendus publics alors que l'armée afghane et les forces américaines bataillent à Farah (ouest) contre les talibans, qu'elles ont repoussés aux abords de cette capitale provinciale, ont indiqué des responsables mercredi.Les rapports du Sigar peignent une image sombre de la situation sécuritaire en Afghanistan, où des groupes extrémistes comme les talibans ou l'Etat islamique ont multiplié leurs attaques ces derniers mois contre police et armée, déjà affaiblies par les désertions et la corruption.Le document concluait en outre que le nombre de victimes civiles afghanes avait augmenté depuis que l'aviation afghane avait multiplié ses opérations tandis que l'Otan avait réduit le nombre de ses frappes aériennes.Ces conclusions sont bien différentes du discours du Pentagone, qui affirme que les talibans sont sur la défensive et qu'une partie de leurs combattants sont désormais prêts à participer à des négociations de paix.(©AFP / 16 mai 2018 09h35)