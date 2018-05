Afghanistan: les programmes de stabilisation mal adaptés (rapport)

Washington - Les Etats-Unis ont dépensé en vain des milliards de dollars pendant 15 ans pour stabiliser l'Afghanistan, leurs programmes ayant été menés à la hâte dans des zones pas suffisamment sécurisées, selon un nouveau rapport américain."Malgré des efforts héroïques pour stabiliser des régions non sécurisées et contestées d'Afghanistan entre 2002 et 2017, les programmes ont globalement échoué", a estimé jeudi l'Inspecteur général pour la reconstruction de l'Afghanistan (SIGAR), John Sopko, en présentant ce nouveau rapport.Parmi les raisons expliquant ce manque d'impact des programmes de stabilisation des divers ministères américains engagés en Afghanistan, qu'il évalue à 4,7 milliards depuis 2002, M. Sopko a notamment cité "des attentes irréalistes sur ce qui pouvait être réalisé en quelques années".Les Etats-Unis "ont nettement surestimé leur capacité à bâtir et réformer les institutions afghanes", et les programmes de stabilisation du ministère de la Défense, de l'agence américaine d'aide internationale (USAid) et du département d'Etat "n'étaient pas adaptés au contexte afghan", conclut ce document de 300 pages.Parce que le Pentagone a plus de ressources que les autres agences gouvernementales, "les militaires fixaient systématiquement les priorités sur le terrain" selon leur propre logique, qui étaient de charger l'USAid d'établir des structures de gouvernement local dès qu'ils avaient chassé les talibans d'une zone, et de passer à une autre zone tenue par les jihadistes, a expliqué M. Sopko, qui s'exprimait devant un centre de réflexion de Washington, la Brookings Institution.- Des écoles pour rien -Mais les militaires ne restaient pas assez longtemps pour empêcher les talibans de revenir dans les zones qu'ils venaient de sécuriser, et les Afghans eux-mêmes "avaient peur de travailler pour les autorités locales" car ils redoutaient un retour des jihadistes, a ajouté l'inspecteur général."Sous la pression des militaires, l'USAid a construit des écoles dans des endroits où elles ne pouvaient pas être surveillées, où le gouvernement ne pouvait pas les entretenir et payer le personnel, et que les élèves fréquentaient au milieu de façon sporadique, en raison de l'insécurité", a-t-il précisé.Malgré tout, le rapport considère qu'il est indispensable de mener des efforts de stabilisation dans les Etats affaiblis par des groupes insurgés, un problème qui se pose aujourd'hui en Syrie et en Irak après le démantèlement du "califat" créé à cheval sur ces deux pays par les jihadistes du groupe Etat islamique (EI)."La stabilisation, ça prend du temps et c'est compliqué. Au mieux, ça permet des gains limités, qui ont constamment besoin d'être renforcés pour éviter les revers", a-t-il conclu. "La meilleure solution pour le gouvernement américain, c'est de pondérer l'importance de toute mission de stabilisation par une compréhension réaliste du niveau d'effort requis et de ce qui est réalisable".Quelque 14.000 soldats américains sont encore déployés en Afghanistan, où ils représentent le plus gros contingent des forces de l'Otan engagées dans ce pays depuis plus de 17 ans.(©AFP / 24 mai 2018 13h32)