Quatre personnes ont été tuées et six autres blessées dans une explosion près d'une mosquée et des bureaux d'un média jeudi à Kaboul, où les attentats se multiplient, ont indiqué des responsables afghans."On ne connaît pas la cible de l'attaque. Il y a une mosquée et les locaux d'un média" à proximité, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish. Le ministère de la Santé a fait état d'un premier bilan de quatre morts et six blessés.(©AFP / 28 décembre 2017 07h55)