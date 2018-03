Afghanistan: un Allemand arrêté parmi les talibans

Un ressortissant allemand présenté comme un "conseiller militaire" a été arrêté parmi les talibans dans le Helmand, une province du sud de l'Afghanistan largement sous le contrôle des insurgés, ont annoncé mercredi soir à l'AFP des sources locales.L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, "a été arrêté mardi soir par les forces spéciales avec trois autres talibans présumés dans le district de Gereshk de la province du Helmand", a déclaré Said Omar Zwak, le porte-parole du gouverneur provincial.Gereshk est l'un des rares districts du Helmand, où les talibans sont pratiquement chez eux, encore disputés aux forces gouvernementales par les insurgés.Selon le chef de la police de Gereshk, Ismail Khplwak, le ressortissant allemand, détenu par les forces afghanes, "était le conseiller militaire du Mollah Nassir, le commandant des +Unités rouges+", les "unités d'élite" des talibans.Aucun autre détail n'a été divulgué sur la présence de cet homme parmi les insurgés.Sur des photos prises par les militaires afghans, on voit un homme, apparemment âgé d'une quarantaine d'années, le teint clair, le front largement dégarni sous son turban noir, la barbe longue châtain-roux, parsemée de gris.Il est encadré par deux membres des forces spéciales afghanes, en tenue de combat, lunettes de vision nocturne sur le casque.L'homme porte l'habit traditionnel afghan, la longue chemise et le pantalon large, sous une veste militaire kaki.Les "unités rouges" des taliban, "Sara Qeta" en pachtou, font office de forces spéciales chez les insurgés et mènent de nombreuses opérations meurtrières contre l'armée et la police afghanes.Leurs membres sont bien mieux équipés que la moyenne des troupes gouvernementales, avec des fusils à vision laser et des lunettes de vision nocturne dont le soldat de base est privé.La province du Helmand est la plus vaste d'Afghanistan et produit à elle seule près de la moitié du pavot afghan.(©AFP / 01 mars 2018 08h33)