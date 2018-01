Afghanistan: un séisme de magnitude 6,1 secoue le nord-est du pays

Un séisme de magnitude 6,1 a été enregistré mercredi dans le Nord-est de l'Afghanistan, selon les services sismologiques américains (USGS).Le séisme, qui a également été ressenti au Pakistan et en Inde, s'est produit à 07H07 GMT dans les montagnes de l'Hindu Kush à une profondeur de 191 km, selon l'USGS.Au moins un enfant a été tué et neuf personnes de sa famille blessées dans la province pakistanaise du Baloutchistan, frontalière de l'Afghanistan, suite à l'effondrement du toit de leur maison, a indiqué un responsable local.L'épicentre est situé à proximité du district de Jarm à environ 250 km de la capitale Kaboul.En octobre 2015, un puissant séisme de magnitude 7,5 avait frappé la même zone, faisant plus de 380 morts.(©AFP / 31 janvier 2018 08h56)