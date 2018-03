Kaboul, Afghanistan, March 23 - Une Française combattant dans les rangs du groupe Etat islamique a été capturée au cours d'une opération militaire dans le nord de l'Afghanistan, où sont actifs des jihadistes ayant quitté la Syrie et l'Irak, ont annoncé vendredi des sources officielles.La femme a été faite prisonnière jeudi soir dans la province de Jowzjan, un bastion de l'EI situé dans le nord de l'Afghanistan, ont déclaré les services de renseignement afghans et plusieurs responsables."Au cours d'une opération commune entre la NDS (Direction nationale de la Sécurité, services de renseignement afghans) et les forces spéciales afghanes, cinq Afghans et une femme française combattant pour l'EI ont été arrêtés dans le district de Darzab dans (la province de) Jowzjan", a précisé la Direction nationale de la Sécurité dans un communiqué.Le ministère de la Défense a confirmé qu'une "femme insurgée figurait parmi les personnes arrêtées". Six combattants de l'EI ont également été tués au cours de cette opération, selon le ministère.Les responsables afghans n'ont pas précisé comment ils ont déterminé la nationalité de la femme arrêtée. L'un d'eux a dit à l'AFP qu'"elle parlait français". Mais ces responsables n'ont pas fourni d'autres détails sur celle-ci et son origine.Le chef de la province Faqir Mohammad Jawzjani a déclaré à l'AFP que les forces américaines avaient participé à l'opération de jeudi."Quatre combattants de Daech (acronyme arabe de l'EI, ndlr) ont été tués et une Française... a été arrêtée", a ajouté M. Jawzjani, soulignant que deux combattants français de l'EI ont récemment été tués dans cette province.M. Jawzjani a expliqué que les forces afghanes et américaines avaient placé la femme en détention, une information qui a été confirmée par le porte-parole du gouverneur de la province Reza Ghafoori. Ce dernier a précisé que deux combattants ouzbeks avaient également été arrêtés.Un porte-parole américain de l'opération de l'Otan Resolute Support en Afghanistan s'est refusé à répondre aux questions de l'AFP, lui recommandant de s'adresser aux services de renseignement afghans.L'EI est apparu en Afghanistan début 2015, principalement dans l'est (provinces de Nangahar et Kunar), et s'est étendu depuis l'été 2017 dans le nord à plusieurs districts de la province de Jowzjan.L'AFP a récemment rapporté que des combattants jihadistes français et algériens, dont certains arrivant de Syrie, avaient rejoint les rangs de l'Etat islamique dans cette province.Les forces spéciales afghanes et américaines ont intensifié au cours des derniers mois les frappes aériennes et les opérations terrestres dans la province de Jowzjan.En janvier, les forces afghanes ont capturé "le principal facilitateur" en Afghanistan du recrutement de combattants étrangers. Deux mois plus tard, ses deux successeurs ont été tués dans une frappe aérienne américaine, a assuré jeudi dans un communiqué la mission de l'Otan Resolute Support.Les forces américaines et afghanes ont effectué jeudi "un raid nocturne" dans le village de Mughul dans le district de Darzab, a-t-elle ajouté sans faire mention de la combattante française.La plupart des combattants rebelles étaient des "Pachtounes pakistanais", a précisé le général John Nicholson, le commandant en chef des forces américaines et de l'Otan en Afghanistan.L'Etat islamique a revendiqué au cours des derniers mois des attentats meurtriers en Afghanistan, dont l'attentat-suicide qui a fait des dizaines de morts mercredi à Kaboul en pleine célébration de Norouz, le Nouvel An perse.Dans une vidéo mise en ligne le 4 mars, l'Etat islamique avait appelé les musulmans à rejoindre ses bastions en Afghanistan, dans les provinces de Jowzjan et du Nangahar.(©AFP / 23 mars 2018 16h07)