Afrique du Sud: 950 mineurs bloqués sous terre par une panne d'électricité (compagnie)

Johannesburg - Un total de 950 mineurs étaient bloqués sous terre jeudi dans une mine d'or en Afrique du Sud à la suite d'une coupure d'électricité provoquée par une tempête, a annoncé la compagnie propriétaire de la mine, assurant qu'ils "semblaient" en bonne santé."La nuit dernière, il y a eu une tempête dans la province du Free State (centre) qui a provoqué une coupure de courant dans la mine, donc nous n'avons pas pu remonter ce matin à la surface les travailleurs de la nuit", a déclaré James Wellsted, porte-parole de la société Sibanye-Stillwater, interrogé sur la chaîne de télévision eNCA."Il y a encore 950 mineurs qui doivent être remontés à la surface" de la mine de Beatrix près de la ville de Welkom, a-t-il expliqué, ajoutant que 64 étaient de retour à l'air libre.Les mineurs encore sous terre sont bloqués à environ 1.000 mètres de profondeur."Tous les employés semblent bien aller", a assuré à l'AFP le porte-parole, précisant que des vivres et de l'eau étaient en cours d'acheminement vers les mineurs.Les générateurs de la mine censés prendre le relais en cas de coupure d'électricité ne fonctionnent pas, a reconnu M. Wellsted.L'Association du syndicat des mineurs (AMCU) a dénoncé "le manque de plans de secours à la mine en terme de sources alternatives d'électricité" et parlé d'un "incident très grave compte tenu du nombre élevé" de mineurs bloqués.Les accidents miniers sont fréquents en Afrique du Sud, qui possède les mines les plus profondes au monde. En 2015, 77 personnes sont mortes dans les mines, selon la Chambre sud-africaine des mines.(©AFP / 01 février 2018 14h57)