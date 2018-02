Afrique du Sud: Ramaphosa sera élu président jeudi par le Parlement

Le Cap - L'ancien syndicaliste puis homme d'affaires Cyril Ramaphosa sera élu dès jeudi au Parlement président de l'Afrique du Sud pour remplacer Jacob Zuma qui a présenté sa démission, a annoncé son parti, le Congrès national africain (ANC).Dans un communiqué, l'ANC, qui dispose de la majorité absolue au Parlement, a confirmé qu'il présenterait la candidature de M. Ramaphosa, son chef et actuel vice-président du pays, "pour être élu président de l'Afrique du Sud".M. Zuma a annoncé mercredi soir dans une allocution télévisée sa démission "avec effet immédiat", mettant un terme à une crise politique de plusieurs semaines."J'ai décidé de démissionner du poste de président de la République avec effet immédiat, même si je suis en désaccord avec la direction de mon organisation", a-t-il déclaré.Après de vaines tractations et interminables réunions, le parti au pouvoir avait exigé mardi la démission du président Zuma, empêtré dans des scandales de corruption.Le pouvoir de Jacob Zuma a commencé à vaciller depuis l'élection en décembre à la tête de l'ANC du vice-président Cyril Ramaphosa, qui avait axé sa campagne sur la lutte contre la corruption.Ce dernier était déterminé à pousser au plus vite vers la sortie le président Zuma, devenu trop encombrant en vue des élections générales de 2019.(©AFP / 15 février 2018 09h17)