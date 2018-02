Afrique du Sud: Total cède 25% d'un permis à Qatar Petroleum

TOTAL

Paris - Le groupe français Total a annoncé lundi la cession à Qatar Petroleum d'une part de 25% dans un permis d'exploration au large des côtes de l'Afrique du Sud.L'accord concerne le permis d'exploration 11B/12B et cette transaction reste soumise à l'approbation des autorités, ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun. Aucune précision financière n'a été fourni.Le bloc en question est situé dans le bassin d'Outeniqua, à environ 175 kilomètres au large de la côte sud de l'Afrique du Sud, et s'étend sur une superficie de 19.000 kilomètres carrés, par des profondeurs d'eau de 200 à 1.800 mètres."Cette transaction renforce le partenariat sur le bloc 11B/12B en prévision du forage d'un puits d'exploration à fort potentiel, prévu à la fin de 2018", a commenté Arnaud Breuillac, directeur général de l'Exploration-Production de Total, cité dans le communiqué.Une fois la transaction autorisée par les autorités, la nouvelle structure de partenariat sera la suivante: Total (opérateur avec 45%), Qatar Petroleum (25%), CNR international (20%) et Main Street (10%).jmi/soe/spi(©AFP / 05 février 2018 09h49)