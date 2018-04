Afrique du Sud: décès de Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela

Johannesburg - Winnie Mandela, l'ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, est décédée à l'âge de 81 ans des suites "d'une longue maladie", lundi dans un hôpital de Johannesburg, a annoncé son porte-parole."C'est avec une grande tristesse que nous informons le public que Mme Winnie Madikizela Mandela est décédée à l'hôpital Milpark de Johannesburg lundi 2 avril", a déclaré Victor Dlamini dans un communiqué."Elle est décédée des suites d'une longue maladie, pour laquelle elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Elle est partie en paix en tout début d'après-midi lundi, entourée de sa famille", a-t-il ajouté.Winnie Madikizela Mandela, qui "était l'une des plus grandes icônes de la lutte contre l'apartheid", a "sacrifié sa vie pour la liberté de l'Afrique du Sud", a-t-il souligné.Egérie de la lutte anti-apartheid durant les vingt-sept années d'emprisonnement de Nelson Mandela, libéré en 1990, elle était cependant devenue une figure controversée.Celle qui était surnommée la "mère de la nation" a notamment encouragé la violence pendant la lutte contre le régime ségrégationniste.Les frasques de cette femme de caractère, son discours violent et des accusations de meurtre portées contre ses gardes du corps l'avaient rapidement éloigné de son époux.Nelson Mandela et Winnie, qui s'étaient mariés en 1956, avaient divorcé en 1996, deux ans après l'accession à la fonction suprême de Nelson Mandela, le premier président noir de l'Afrique du Sud.(©AFP / 02 avril 2018 14h37)