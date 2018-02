Afrique du Sud: grève dans une mine de charbon de la famille Gupta

GLENCORE PLC

Johannesburg - Quelques 2.500 ouvriers inquiets de l'avenir de leur entreprise ont cessé le travail dans une mine de charbon appartenant à la sulfureuse famille Gupta, au coeur d'un vaste scandale de corruption dans lequel est impliqué l'ancien président sud-africain Jacob Zuma.Les grévistes de la mine Optimum, située à Hendrina, dans la province de Mpumalanga (est), veulent être informé de la situation de leur entreprise, qui aurait été revendue à un nouveau propriétaire, et toucher les salaires qui leur sont dus cette semaine."Nos membres ont prévenu que s'ils n'étaient pas payés, la grève qui a débuté hier (mercredi) allait continuer", a affirmé jeudi à l'AFP le porte-parole du Syndicat national des mineurs (NUM), Livhuwani Mammburu. "Ils veulent aussi savoir si la mine a été vendue ou pas".Le directeur de l'exploitation, George van der Merwe, s'est adressé jeudi aux salariés, leur expliquant que l'entreprise connaissait des difficultés financières et qu'il ne savait pas si les salaires seraient payés vendredi comme prévu.La famille Gupta et le fils de Jacob Zuma, Duduzane Zuma, ont acheté la mine au groupe Glencore pour 2,15 milliards de rands (environ 149 millions d'euros) en 2015. Ils ont annoncé en 2017 vouloir vendre la mine à l'entreprise Charles King SA, basée en Suisse.Sollicitée, la société d'investissements Oakbay, propriétaire de la mine, n'a pas répondu aux questions de l'AFP.Pour sa part, le gouvernement a affirmé n'avoir pas reçu de demande de transfert de propriété de la mine.Selon un rapport de la médiatrice de la République publiée en 2016, les Gupta, une famille d'entrepreneurs originaires d'Inde, sont impliqués dans la gestion des affaires de l'Etat sud-africain, de la nomination de ministres aux pressions pour obtenir de juteux contrats publics.D'après la presse locale, un total de 220 millions de rands (15 millions d'euros) auraient été détournés au profit de la fratrie Gupta.La police a émis la semaine dernière un mandat d'arrêt contre un des frères Gupta, Ajay, dans une affaire de détournements de fonds et de corruption. Un autre frère, Atal, a contesté lundi le gel de ses biens à hauteur de 700.000 euros, décidé par la justice.Ces affaires ont contribué à la chute, la semaine dernière, du président Zuma, un ami des Gupta. Il a été remplacé par Cyril Ramaphosa, patron du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), qui s'est engagé à faire de la lutte anticorruption l'une de ses "priorités".sn/thm/jh(©AFP / 22 février 2018 16h56)