Afrique du Sud: la police enquête sur une fraude aux bitcoins

Johannesburg - La police sud-africaine a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête sur une gigantesque fraude aux bitcoins d'au moins 70 millions d'euros impliquant le négociant d'un cabinet local d'investissements financiers parti sans laisser d'adresse.Ce cabinet, BTC Global, a suspendu ses activités après la disparition de son principal conseiller, Steven Twain, qui aurait selon la police floué au moins 28.000 clients."Nous sommes nous aussi choqués et en colère. Mais nous connaissions tous les risques des placements confiés à Steven, nous sommes tous devenus négligents", s'est défendu BTC Global dans un message diffusé sur son site internet."La direction ne peut malheureusement rien faire avant que Steven Twain ne réapparaisse", a-t-elle assuré.Selon la police, le trader indélicat avait promis à ses clients des plus-values particulièrement alléchantes allant jusqu'à 50% par mois. Leurs paiements ont été honorés jusqu'à lundi dernier, avant d'être brutalement interrompus.L'étendue réelle de la fraude reste encore à déterminer, selon une responsable de l'unité d'élite de la police sud-africaine (Hawks), Yolisa Matakata."Ce que nous savons pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Des milliers d'autres personnes pourraient avoir perdu de l'argent", a-t-elle indiqué, "ces investissements non réglementés et originaux sont très risqués".Dans le monde entier, les autorités financières peinent à encadrer le marché très florissant des cryptomonnaies comme le bitcoin.(©AFP / 25 mai 2018 13h59)