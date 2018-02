Afrique du Sud: les 955 mineurs bloqués sous terre sont sortis

La totalité des 955 mineurs qui étaient piégés depuis plus de vingt-quatre heures au fond d'une mine d'Afrique du Sud, à cause d'une panne d'électricité, sont ressortis vendredi à l'aube sains et saufs, a annoncé leur employeur."Tout le monde est sorti", a annoncé à l'AFP un porte-parole de la compagnie minière Sibanye Gold, James Wellsted.L'incident n'a pas fait pas fait de victimes, "seuls quelques cas de déshydratation et de pression artérielle élevée, mais rien de grave", a-t-il ajouté.Les mineurs étaient prisonniers des galeries de la mine de Beatrix, près de la ville de Welkom (centre), depuis un violent orage mercredi soir qui avait coupé l'électricité et bloqué les ascenseurs de plusieurs puits de l'exploitation.Après de longues heures d'efforts, les secours ont pu rétablir entièrement le courant et remettre en service les ascenseurs, qui ont remonté les premiers mineurs à la surface au lever du jour.L'arrêt des ascenseurs avait empêché jeudi matin la remontée de l'équipe de nuit.Ils "ont vécu une expérience traumatique", a reconnu le porte-parole de la mine. De retour à l'air libre, ils devaient subir un examen médical et recevoir un soutien psychologique, ainsi que leurs familles.Les accidents miniers sont fréquents en Afrique du Sud, qui possède les mines les plus profondes au monde. En 2015, 77 personnes y sont mortes, selon la Chambre sud-africaine des mines.(©AFP / 02 février 2018 06h38)