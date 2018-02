Afrique du Sud: trois arrestations lors d'une opération de police chez les Gupta

Johannesburg - L'unité d'élite de la police sud-africaine a conduit une opération mercredi au domicile de la sulfureuse famille Gupta à Johannesburg et arrêté trois personnes, dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds et du trafic d'influence à la tête de l'Etat.L'"opération est liée" au scandale de "capture de l'Etat", le nom donné aux scandales politico-financiers impliquant le président Jacob Zuma, a déclaré à l'AFP Hangwani Mulaudzi, porte-parole de la police.Ce raid intervient alors que M. Zuma doit annoncer mercredi s'il consent ou non à démissionner, comme l'a exigé son parti."Trois personnes ont été arrêtées et deux autres suspects doivent se rendre aux Hawks", l'unité d'élite de la police, a précisé la police dans un communiqué, sans donner de noms.Peu avant 08H00 (06H00 GMT) mercredi, une grosse cylindrée noire aux vitres teintées a quitté l'imposante propriété des Gupta située dans le luxueux quartier de Saxonwold, escortée de plusieurs véhicules de police, a constaté un photographe de l'AFP.L'Afrique du Sud est actuellement plongée dans une crise politique provoquée par le refus du président Zuma de quitter le pouvoir.Le chef de l'Etat est éclaboussé par plusieurs scandales, qui entachent la réputation de son parti, le Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis 1994.L'ANC lui a finalement ordonné mardi de démissionner. La réponse du président était attendue mercredi.Selon un rapport de la médiatrice de la République publiée en 2016, les trois frères Gupta sont impliqués dans la gestion des affaires de l'Etat sud-africain, de la nomination de ministres aux pressions pour obtenir de juteux contrats publics.Leur propriété de Saxonwold est devenue une sorte de présidence bis, où les frères d'origine indienne ont offert des postes de ministres à des responsables de l'ANC, selon plusieurs témoignages recueillis par la médiatrice.M. Zuma, dont le fils Duduzane apparaît aussi au coeur de ces affaires, a reconnu entretenir des relations d'amitié avec les Gupta mais nié leur influence dans les affaires de l'Etat.Les arrestations de mercredi sont liées à un dossier dans lequel les Gupta sont soupçonnés d'avoir bénéficié frauduleusement de fonds publics versés par la province du Free State (centre) pour un projet d'exploitation laitière, ont précisé les Hawks.Selon la presse locale, un total de 220 millions de rands (15 millions d'euros) auraient été détournés au proit de la fratrie.La pression sur les frères Gupta et Jacob Zuma s'est accrue depuis que le chef de l'Etat a cédé, en décembre, la direction de son parti à l'actuel vice-président du pays, Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte anticorruption une priorité.(©AFP / 14 février 2018 09h23)