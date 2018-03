Aide sociale: les dépenses ont augmenté plus fortement en 2016 qu'en 2015

Neuchâtel (awp/ats) - Les dépenses de l'aide sociale ont progressé plus fortement en 2016 que l'année précédente. Au total, la Confédération, les cantons et les communes ont dépensé 8,2 milliards de francs pour lutter contre la précarité, soit 2,6% de plus qu'en 2015.Les dépenses de l'aide sociale au sens strict - appelée aussi aide sociale économique - ont progressé en 2016 de 3,9% pour atteindre 2,7 milliards de francs, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'augmentation avait été de 2,1% en 2015 et de 5,6% en 2014.L'accroissement des dépenses est surtout dû à l'augmentation du nombre de personnes assistées, explique l'OFS. Les dépenses annuelles moyennes pour chacun des 273'000 bénéficiaires (contre 266'000 en 2015) se sont élevées à 9961 francs, soit 1% de plus qu'en 2015.Les pouvoirs publics ont dépensé 8,2 milliards de francs pour l'aide sociale au sens large. L'augmentation a été de 2,6%, contre 1,9% en 2015. Deux tiers, soit 4,9 milliards, sont allés aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, un tiers à l'aide sociale au sens strict.Le reste des prestations de l'aide sociale au sens large (aides aux personnes âgées ou invalides, aides aux chômeurs, aides à la famille, avances sur pensions alimentaires et aides au logement) ne représente environ que 7% des dépenses.L'OFS observe également un renforcement de la hausse des dépenses par rapport à la population. Les dépenses annuelles moyennes pour l'aide sociale au sens large, qui étaient de 958 francs par habitant en 2015 (+0,8% par rapport à 2014) ont atteint 972 francs en 2016 (+1,4%).En 2016, 44,6% des dépenses de l'aide sociale au sens large ont été financées par les cantons, 36,8% par les communes et 17,9% par la Confédération. Ces proportions n'ont que faiblement évolué par rapport aux années précédentes.ats/buc(AWP / 22.03.2018 16h35)