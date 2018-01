Aides d'Etat: une décision défavorable à EDF confirmée par le Tribunal de l'UE

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Luxembourg - Le Tribunal de l'UE a confirmé mardi une décision de la Commission européenne qui avait ordonné à l'été 2015 à EDF de rembourser 1,37 milliard d'euros à l'Etat français pour avantage fiscal indu.EDF avait déjà remboursé cette somme à la France le 13 octobre 2015, mais insatisfait de la décision de Bruxelles, le groupe, soutenu par Paris, avait saisi le Tribunal de l'UE pour annulation, a rappelé la juridiction établie à Luxembourg.Le 22 juin 2015, la Commission européenne avait enjoint l'électricien de restituer à l'Etat français 1,37 milliard d'euros dans un dossier d'aide fiscale remontant à 1997.L'exécutif européen, gardien de la concurrence dans l'UE, avait alors estimé que "cette exonération d'impôt avait procuré un avantage économique indu à EDF par rapport aux autres opérateurs sur le marché et avait engendré une distorsion de la concurrence".Par conséquent, EDF avait été sommé de rembourser par Bruxelles 889 millions d'exonération d'impôt et 488 millions d'euros d'intérêts.En 1997, lors d'une restructuration du bilan d'EDF, les autorités françaises avaient requalifié en dotation de capital une provision faite par EDF sans la soumettre à l'impôt sur les sociétés.L'opérateur historique français avait bénéficié de cette exemption fiscale au moment où il avait dû procéder à ses frais à des travaux de maintenance du réseau, dans le contexte de la libéralisation du marché de l'électricité."EDF prend acte de cette décision et examinera l'opportunité de former un pourvoi devant la Cour de Justice de l'Union Européenne", a réagi l'électricien dans un communiqué.EDF, qui est détenu à 83,40% par l'Etat français, souligne par ailleurs que "l'exécution de cet arrêt n'implique aucun versement supplémentaire" puisque la somme avait déjà été remboursée en 2015.Le groupe précise avoir remboursé exactement 1,383 milliard d'euros, somme qui inclut les intérêts. Ses filiales Enedis (réseau de distribution) et RTE (réseau d'électricité à haute tension) avaient contribué pour leurs quotes-parts respectives.clp-jmi/tq/gib(©AFP / 16 janvier 2018 15h18)