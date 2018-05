"Air Force Un": l'avion personnel de Kim Jong Un

L'avion qui a transporté le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en Chine cette semaine s'appelle officiellement Chammae-1 en référence à l'autour des palombes, l'oiseau national de Corée du Nord.Mais la presse occidentale lui a donné un surnom plus facile à retenir, "Air Force Un", en référence à Air Force One, l'avion présidentiel américain.L'appareil vieillissant de fabrication soviétique est frappé du nom officiel de la Corée du Nord, de son drapeau et d'un emblème rouge et jaune ceint par la mention "Président de la Commission des Affaires d'Etat", le principal titre de M. Kim.Le dirigeant nord-coréen n'est pas le président de son pays, ce rôle étant toujours dévolu à son grand-père Kim Il Sung pourtant décédé en 1994.L'Iliouchine-62 a fait son apparition il y a quatre ans. M. Kim l'a emprunté à plusieurs reprises pour des voyages à travers la Corée du Nord.Rares ont été les occasions de voir ce à quoi ressemblait sa cabine. Mais sur des photos publiées mercredi par le journal nord-coréen Rodong Sinmun, on voit le numéro un assis dans un fauteuil en cuir, regardant par la fenêtre et saluant ses hôtes chinois.Sur son bureau en bois verni, on aperçoit ce qui ressemble à un téléphone et un routeur ainsi qu'un ordinateur portable argenté.Un écran semblant montrer sa trajectoire est monté au dessus du hublot attenant à son siège.Malgré cet aspect luxueux, les analystes doutent de la fiabilité de l'appareil en raison de son âge et de questions sur sa maintenance. Peut-être un problème qui pèsera dans le choix du lieu du sommet prévu entre M. Kim et le président américain Donald Trump alors que Singapour, la Mongolie et la Suisse ont été évoqués.M. Kim et son épouse avaient été aperçus pour la première fois en train de débarquer de l'appareil en mai 2014.Depuis, il le prend régulièrement, ce qui tranche avec les pratiques de son père et prédécesseur Kim Jong Il. Celui-ci avait l'avion en horreur et ne se rendait à l'étranger qu'en train haute sécurité.(©AFP / 09 mai 2018 11h51)