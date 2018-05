Air France-KLM: Le Maire souhaite un PDG "qui connaisse bien le secteur"

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui s'entretiendra mercredi avec le PDG démissionnaire d'Air France-KLM Jean-Marc Janaillac, a souhaité que son successeur "connaisse bien le secteur" et puisse "être à pied d'oeuvre tout de suite"."Il faudra le plus vite possible qu'une nouvelle direction se mette en place avec une feuille de route très claire", a affirmé le ministre sur France Culture."Je souhaite que cette future direction soit représentée par quelqu'un qui connaisse bien le secteur aérien, qui donc puisse être à pied d'oeuvre tout de suite", a ajouté M. Le Maire, qui a précisé qu'il rencontrerait mercredi M. Janaillac "pour discuter avec lui de la manière dont il voit Air France"."Il est intéressant d'avoir le regard de celui qui sera désormais l'ancien président", a-t-il affirmé.Le conseil d'administration du groupe doit annoncer le 15 mai une "gouvernance de transition" pour assurer la direction de la compagnie.Les syndicats et la direction d'Air France s'affrontent depuis le début de l'année sur des revalorisations salariales. L'intersyndicale réclame une hausse de 5,1%, que refuse la direction.Les salariés, consultés par référendum par la direction, ont rejeté sa proposition de hausse salariale (2% immédiatement et 5% sur 2019-2021), entraînant la démission du PDG.(©AFP / 09 mai 2018 08h49)