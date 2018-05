Air France: le PDG démissionnaire reçu vendredi par Philippe

Le PDG d'Air France-KLM Jean-Marc Janaillac sera reçu vendredi par Edouard Philippe à Matignon, une semaine après l'annonce de sa démission, a annoncé jeudi à l'AFP l'entourage du Premier ministre.L'entrevue programmée à 11H00 permettra de "faire un point sur la situation du groupe et évoquer les enjeux qu'aura à relever la nouvelle direction", a-t-on appris de même source.M. Janaillac, qui a rencontré mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, a démissionné vendredi après le rejet par les salariés d'Air France de la proposition salariale mise sur la table pour sortir du conflit qui mine la compagnie tricolore depuis deux mois et demi.Les syndicats et la direction d'Air France s'affrontent depuis le début de l'année sur des revalorisations salariales. Après plusieurs journées de grève, les salariés, consultés par référendum par la direction, ont rejeté une proposition de hausse salariale (2% immédiatement et 5% sur 2019-2021), entraînant la démission du PDG du groupe franco-néerlandais.Le conseil d'administration du groupe doit annoncer le 15 mai une "gouvernance de transition" pour assurer la direction de la compagnie.Lundi, le Premier ministre s'était dit "préoccupé par la situation chez Air France", entré selon lui en "zone de turbulences". Il avait également qualifié "d'acte courageux" la décision de M. Janaillac.(©AFP / 10 mai 2018 13h43)