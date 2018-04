Air France: les pilotes annoncent quatre jours de grève en mai

Trois syndicats de pilotes d'Air France ont annoncé mercredi avoir déposé un préavis de grève pour les 3, 4, 7 et 8 mai afin de peser dans les négociations pour les salaires."Il faut donc continuer à mettre du poids sur nos revendications salariales", ont affirmé le SNPL (premier), le Spaf et Alter (non représentatif) dans un communiqué, assurant que l'objectif est "de signer un accord raisonnable pour tout le monde".L'annonce de ces nouvelles journées de mobilisation, après déjà 11 jours de grève, à l'appel de syndicats de tous métiers, pilotes, stewards et hôtesses de l'air, personnels au sol, intervient à la veille du lancement d'une consultation des salariés de la compagnie aérienne sur les propositions salariales de la direction.Le patron d'Air France, Jean-Marc Janaillac a mis sa démission dans la balance.La direction propose une hausse de 2% des salaires cette année et de 5% supplémentaires sur trois ans. L'intersyndicale tous métiers réclame une augmentation générale des salaires de 5,1% dès cette année, au nom des efforts fournis ces dernières années.Estimant que la consultation menée par la direction jusqu'au 4 mai est une "manœuvre" qui "se substitue à de vraies discussions", les trois syndicats de pilotes préviennent qu'ils "iron(t) chercher ce rattrapage" pour "annuler le blocage de nos grilles de salaires depuis 2012".A l'issue de plusieurs jours de négociations, l'intersyndicale tous métiers d'Air France avait d'une seule voix refusé la proposition de la direction le 19 avril et prévenu de nouvelles journées de grève en mai.Elle devait se réunir jeudi matin pour discuter de la suite à donner au mouvement entamé il y a deux mois.(©AFP / 26 avril 2018 07h55)