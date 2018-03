Air France prévoit de maintenir 75% des ses vols moyen-courriers de et vers l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle et 60% des court-courriers à Orly et des transversales province, lors de la journée de grève jeudi, a annoncé un porte-parole à l'AFP.La compagnie aérienne prévoit par ailleurs de maintenir 100% de ses vols long-courriers, a-t-il précisé.La Direction générale de l'aviation civile avait auparavant indiqué que 30% des vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Roissy, Orly et Beauvais seraient annulés jeudi.(©AFP / 21 mars 2018 11h29)