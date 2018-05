Air France, nouveau défi pour Anne-Marie Couderc après Presstalis

L'ancienne ministre de l'Emploi Anne-Marie Couderc, nommée mardi présidente par intérim d'Air France, prend à 68 ans ses nouvelles fonctions dans une entreprise en conflit après avoir mené une délicate opération de restructuration chez le distributeur de presse Presstalis.Avocate dès l'âge de 22 ans, c'est rapidement vers une carrière politique qu'Anne-Marie Couderc se tourne. Protégée de Jacques Chirac, elle devient conseillère de Paris en 1983 avant de se faire réélire six ans plus tard.La vague bleue aux législatives de 1993 la propulse à 43 ans à l'Assemblée nationale, où elle est élue députée de la neuvième circonscription de Paris.Et deux ans plus tard, elle fait partie des "Juppettes", le surnom donné aux nombreuses femmes nommées ministres dans le gouvernement Juppé où elle est d'abord chargée de l'Emploi.Elle devient ensuite ministre déléguée auprès du ministre du Travail et des Affaires Sociales mais sa carrière politique s'achève en 1997 avec le départ de la droite du pouvoir et la cohabitation.Un deuxième volet s'ouvre alors, dans le secteur du papier, un milieu qu'elle connaît déjà bien. Pendant ses années d'avocate, elle avait défendu le groupe Hachette avant de devenir responsable juridique du secteur industriel du groupe, dans les années 1980.A la fin de ses activités politiques, elle retourne donc au bercail, chez Hachette, pour y devenir cette fois directrice générale adjointe, plus particulièrement chargée des magazines du groupe."J'ai adoré passé mes nuits dans les imprimeries, sentir l'odeur de l'encre", confiera t-elle à la Tribune, en 2010, à propos de cette expérience.Son passage chez Hachette Médias n'est cependant pas de tout repos. La une de Paris Match qu'elle valide en 2005 avec une photo de Cécilia Sarkozy et Richard Attias provoque notamment le courroux d'Arnaud Lagardère.Elle quitte son poste un an plus tard, mais reste secrétaire générale jusqu'en 2010 de Lagardère Active.C'est à cette date qu'elle prend la tête de Presstalis où, face au risque de redressement judiciaire, elle conduit un plan de restructuration en 2012 et dégraisse de moitié les effectifs du distributeur de presse.A cette époque, elle fait face à un lourd conflit social avec des blocages répétés de la parution des quotidiens. Presstalis sera finalement sauvé de la faillite par les éditeurs de presse et l'Etat.Son départ discret en 2017 précède une nouvelle crise et le groupe évite à nouveau le naufrage, dans un scénario similaire.Son expérience du conflit à Presstalis devrait lui être utile lors de cet intérim chez Air France.Administratrice de la compagnie depuis 2016, son arrivée intervient au moment où la crise entre les syndicats et la direction atteint son paroxysme.Le PDG Jean-Marc Janaillac a démissionné après un rejet de ses propositions de revalorisations salariales lors d'un référendum auquel il avait lié son maintien.Mais la marge de manœuvre d'Anne-Marie Couderc, entourée par un comité de direction collégial, sera probablement limitée dans ce domaine: le conseil d'administration devrait attendre l'arrivée d'un successeur pour relancer les négociations. Mardi, le Conseil d'administration a souligné que la gouvernance de transition devrait "être la plus brève possible".(©AFP / 15 mai 2018 14h18)