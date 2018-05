Air France prévoit 85% des vols jeudi, trafic moins perturbé qu'habituellement

La direction d'Air France prévoit de maintenir près de 85% des vols jeudi, soit le taux le plus élevé depuis le début du conflit salarial en février, a annoncé la compagnie aérienne mercredi dans un communiqué.Au douzième épisode de la grève, le taux de grévistes prévisionnel est de 18,8% côté pilotes, 18% pour les personnels de cabine et 10% parmi les personnels au sol.Le trafic est en amélioration par rapport aux précédents arrêts de travail qui avaient cloué au sol entre 25 et 30% des avions, à chaque fois.Dans le détail, le groupe aérien vise 78% de vols long-courriers jeudi, plus de 80% des moyen-courriers de et vers Roissy-Charles de Gaulle, et près de 90% des court-courriers à Orly et en province.L'intersyndicale à l'origine du mouvement appelle également à faire grève vendredi, date de clôture de la consultation salariale lancée par le président d'Air France (et PDG d'Air France-KLM), Jean-Marc Janaillac.Le vote, qui sera clos vendredi à 18H00, porte sur un projet d'accord prévoyant "des augmentations générales de salaire de 7% sur 4 ans, s'ajoutant aux augmentations individuelles" de 2018 à 2021, selon la direction.Les dix syndicats de tous métiers qui mènent la grève ont refusé cette proposition.(©AFP / 02 mai 2018 13h08)