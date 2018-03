Air India autorisé à survoler l'Arabie saoudite vers Israël (compagnie)

New Delhi - La compagnie publique indienne Air India a annoncé vendredi qu'elle était autorisée à utiliser l'espace aérien saoudien pour des vols vers Tel Aviv, un développement mettant fin à l'interdiction depuis des décennies par Ryad de son espace aérien pour des vols vers Israël."Les vols d'Air India vers Israël débuteront le 22 mars. Les vols prendront environ sept heures et cinq minutes, et empruntront l'espace aérien saoudien", a annoncé à l'AFP le porte-parole de la compagnie indienne, Praveen Bhatnagar.Cette nouvelle ligne avait été annoncée en juillet dernier par le Premier ministre indien Narendra Modi, son homologue israélien Benjamin Netanyahu suggérant en janvier pour la première fois qu'elle pourrait emprunter l'espace aérien saoudien.Le Premier ministre israélien avait déclaré au début du mois à Washington qu'Air India avait conclu un accord avec l'Arabie saoudite pour des destinations indiennes. Un porte-parole de la compagnie indienne avait confirmé alors des vols trois fois par semaine entre New Delhi et Tel Aviv, sans préciser toutefois l'itinéraire.Ryad n'entretient pas de relations officielles avec Israël, la compagnie israélienne El Al survolant actuellement la Mer rouge pour ses destinations indiennes, de façon à éviter les espaces aériens saoudien et iranien.Le survol de l'Arabie saoudite permettra de réduire sensiblement le temps des vols entre l'Inde et Israël.Ryad n'a jamais évoqué publiquement des contacts confidentiels avec Israël, comme le laissent entendre des sources israéliennes.(©AFP / 16 mars 2018 13h59)