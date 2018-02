Airbnb: pas d'entrée en Bourse en 2018

San Francisco - Airbnb ne prévoit pas d'entrée en Bourse cette année, a indiqué jeudi la plateforme de location de meublés touristiques, qui a aussi annoncé des changements dans son équipe dirigeante.Le directeur financier Laurence Tosi "quitte l'entreprise" tandis que le groupe se dote d'une numéro deux (chief operating officer, COO) en la personne de Belinda Johnson, qui était déjà chez Airbnb."Je sais que l'on va me demander ce que ces changements signifient concernant une possible entrée en Bourse. Je vais répondre directement. Nous n'entrerons pas en Bourse en 2018", a indiqué le patron de la société, Brian Chesky, cité dans un communiqué."Notre priorité est de devenir une entreprise du 21ème siècle et d'avancer dans notre mission. Nous travaillons pour être prêts à une entrée en Bourse et nous en déciderons selon notre propre calendrier", a-t-il ajouté.Selon la presse américaine, Brian Chesky et Laurence Tosi n'étaient pas d'accord concernant l'avenir de l'entreprise.Airbnb, dont la valorisation théorique est évaluée à environ 30 milliards de dollars fait partie de qu'on appelle les "licornes", ces grosses startup non cotées dont la valeur dépasse un milliard de dollars et dont Uber est l'exemple emblématique.Une entrée en Bourse d'Airbnb, fondée il y a dix ans, est régulièrement évoquée, comme pour Dropbox, Spotify, Uber, Lyft...Airbnb, basée en Californie, met en relation propriétaires et locataires d'hébergements dans plus de 190 pays.(©AFP / 01 février 2018 20h56)