Airbus: 86 commandes d'avions depuis janvier, 172 livraisons dont 17 A320neo

Airbus a enregistré 86 commandes nettes d'avions entre le début de l'année et la fin avril et a livré 172 appareils, dont 17 A320neo, son moyen-courrier remotorisé qui est pénalisé par les retards de livraisons de moteurs.Au cours du seul mois d'avril, il a reçu 68 commandes d'A320 et d'A330 et livré 51 appareils, détaille l'avionneur européen vendredi dans son bilan mensuel. Parmi ces livraisons, 36 concernaient des appareils de la famille A320, dont seulement 17 en configuration "neo".Airbus est affecté depuis le début de l'année par les retards autour de la livraison des moteurs de l'A320neo, mais il a confirmé la semaine dernière son objectif de livrer "environ 800" avions commerciaux au cours de l'année, "sous réserve que les motoristes respectent leurs engagements".Des problèmes de maturité des moteurs Pratt & Whitney ainsi que des difficultés avec le Leap, développé par Safran et General Electric au sein de leur coentreprise CFM International, ont ralenti les livraisons de la version remotorisée du moyen-courrier vedette d'Airbus.Selon le directeur financier, Harald Wilhelm, plus de 60 appareils étaient en attente de livraison en raison de ces retards fin avril. Malgré cela, Airbus souhaite accélérer les cadences de production en raison "de la forte demande de l'A320neo et de son important carnet de commandes".Il compte porter à 63 les livraisons mensuelles du moyen-courrier re-motorisé à partir de la fin 2019, contre 60 prévus initialement, et aimerait passer la cadence mensuelle "jusqu'à 70 ou plus".Airbus a enregistré en avril la commande de 35 A320neo de la part de la compagnie scandinave SAS, qui compte également en louer 15 supplémentaires auprès de compagnies de location d'avions, indique Airbus.Fait marquant, Airbus indique avoir enregistré 22 commandes d'A319neo, le plus petit appareil de la famille A320, et cinq A319ceo, sa version classique, dont les ventes stagnent.Sur le segment long-courrier, Airbus a enregistré une seule commande, pour un A330-300, de la part de SAS.Le carnet de commandes au 30 avril s'élève à 7.179 appareils, soit neuf années de production au rythme actuel, indique Airbus. Parmi elles, 6.109 appareils de la famille A320, 300 A330 dont 214 exemplaires de l'A330neo qui doit entrer en service cette année, et 665 A350, le dernier-né d'Airbus sur le segment long-courrier.L'A380, le vaisseau amiral, a 105 appareils en commandes.(©AFP / 04 mai 2018 19h41)