Airbus: la grecque Aegean Airlines va commander jusqu'à 42 appareils

Aegean Airlines, la compagnie aérienne grecque, membre de la Star Alliance, a signé un préaccord pour commander jusqu'à 42 Airbus, pour un montant de 5 milliards de dollars à prix catalogue, a annoncé mercredi son vice-président Eftihis Vassilakis."C'est une commande massive pour nous", s'est félicité Eric Schulz, un des responsables d'Airbus, présent à la conférence de presse d'Aegean tenue à Athènes.L'annonce porte notamment sur une commande ferme de 30 avions de la famille des A320neo, avec option pour 12 appareils supplémentaires."Les nouveaux Airbus vont nous permettre d'aller encore plus loin", a souligné de son côté M. Vassilakis.En 2017, Aegean a enregistré une hausse de 66% de son bénéfice net sur un an, à 85,8 millions d'euros."Entre 2020 et 2025, la livraison se fera au rythme de près d'une dizaine d'appareils par an", a précisé M. Vassilakis."Il faut avoir de l'audace pour passer une telle commande dans cet environnement économique", a-t-il ajouté, en référence à la crise économique de près de 10 ans dont la Grèce tente de s'extraire avec le soutien de ses créanciers internationaux.Avec 145 destinations, la flotte d'Aegean compte actuellement 58 appareils, majoritairement des Airbus.Sur fond de boom du tourisme en Grèce depuis deux ans, la compagnie a convoyé 13,2 millions de passagers en 2017, une hausse de 6% portant surtout sur les liaisons étrangères.(©AFP / 28 mars 2018 12h26)