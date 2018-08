Airesis: Le Coq Sportif enregistre des résultats semestriels en hausse

Zurich (awp) - La marque sportive française Le Coq Sportif, une filiale de la société de participation Airesis, a enregistré une rentabilité et des recettes en hausse durant le premier semestre. Le groupe vaudois s'est montré confiant pour le reste de l'exercice en cours, annonce-t-il jeudi.De janvier à juin, le chiffre d'affaires du Coq Sportif, la principale participation d'Airesis, a grignoté 1,4% sur un an à 57,6 millions d'euros. Après avoir renoué avec les bénéfices en 2017, le bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 2,6 millions contre 0 million en comparaison annuelle.La marge brute a pris 4,3 point de pourcentage à 48,4% et le taux du résultat opérationnel (EBITDA) est de 4,5% vs 0%, précise le communiqué."Nous prévoyons une croissance des revenus à deux chiffres pour le prochain semestre. La marge attendue sera stable malgré des dépenses à venir légèrement plus élevées", indique le groupe Airesis. L'engagement auprès de la Fédération Française de Rugby devrait améliorer la notoriété de la marque à l'international.Le rapport semestriel d'Airesis sera publié en septembre 2018.lk/fr(AWP / 02.08.2018 07h40)