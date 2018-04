Airesis reste dans le rouge, Le Coq Sportif renoue avec les bénéfices en 2017

(ajoute détails perte pour le groupe)Zurich (awp) - La société de participation Airesis a diminué sa perte en 2017 tandis que sa principale division la marque française de vêtements de sport Le Coq Sportif, a comme attendu, renoué avec les bénéfices en 2017.La perte du groupe vaudois a été réduite à 2,8 millions de francs alors qu'en 2016 elle s'était établie à 14,7 millions. Le bénéfice brut opérationnel (Ebitda) est revenu dans le vert: 433'000 contre une perte de 9,6 millions en 2016. Par ailleurs, le chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe s'est étoffé de 9,2% à 140,1 millions.Durant la période sous revue, le bénéfice net du Coq Sportif s'est inscrit à 0,6 millions euros contre une perte de 12,6 millions il y a un an. L'excédent brut opérationnel (Ebitda) s'est pour sa part établi à 3,8 millions, après une perte de 6,3 millions.Quant au chiffre d'affaires de la filiale d'Airesis, il a augmenté de 8,5% à 117,5 millions d'euros, entrainé par les excellentes ventes de textile, selon le communiqué.En début d'année, Airesis avait effectivement annoncé ce retour dans le vert pour sa principale participation."L'année 2017 est marquée par le retour à la profitabilité du Coq Sportif. Il s'agit d'une étape importante et je reste convaincu que nous pouvons continuer sur cette lancée et ainsi poursuivre le développement de l'entreprise dans le futur", a déclaré Marc-Henri Beausire, directeur général d'Airesis et du Coq Sportif, cité dans le communiqué.lk/buc(AWP / 27.04.2018 09h18)