Airesis table sur une hausse des recettes en 2017 pour Le Coq Sportif

Zurich (awp) - La marque française de vêtements de sport Le Coq Sportif, détenue majoritairement par Airesis, devrait dégager un chiffre d'affaires en hausse pour 2017. La rentabilité devrait quant à elle renouer avec la zone bénéficiaire, a annoncé mercredi la société de participation vaudoise.Cité dans un communiqué, le directeur général (CEO) Marc-Henri Beausire a estimé que la marque, équipementier du XV de France de rugby à partir de cette année, est en mesure "de continuer à développer et améliorer l'activité en 2018 et au-delà".Pour l'année écoulée, la direction s'attend à dégager des ventes entres 116 mio et 118 mio EUR, en hausse de 7% à 9% sur un an. La rentabilité mesurée au niveau du résultat brut d'exploitation (Ebitda) est de nouveau attendue en zone positive entre 2,5 mio et 3,5 mio EUR, après une perte opérationnelle de 6,3 mio un an plus tôt, selon les résultats préliminaires.En 2018, les recettes devraient encore progresser à 125 mio EUR et la marge opérationnelle (Ebitda) atteindre 3% à 4,4%.al/rp(AWP / 07.02.2018 17h15)