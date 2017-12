Airopack a fixé le prix de rachat d'IP à 24,1 mio EUR

Zurich (awp) - Airopack a fixé à 24,1 mio EUR fin 2017 le prix du rachat de la société IP acquise en 2004. Dans son communiqué de vendredi soir, la société spécialisée dans les emballages sous pression a indiqué avoir exercé une option qui arrivait à échéance à fin 2018 et qui prévoyait alors un prix fixe de 25 mio EUR.Il a par ailleurs été convenu qu'Airopack effectuera les payements trimestriellement à des taux croissants. La première tranche arrivera à échéance mi-2021. En contrepartie de ce délai de paiement, Airopack paiera un supplément de 0,4 mio EUR avec la dernière tranche.Lors de cette reprise qui date de plus de dix ans, un accord de participation au bénéfice avait été conclu avec le vendeur. En 2013, l'option mentionnée plus haut avait été conclue avec échéance à fin 2018.Airopack a développé des emballages sous pression qui utilisent de l'air conventionnel au lieu de gaz chimiques. Le principal produit est AirOpack-System.uh/cf/rp(AWP / 29.12.2017 19h15)