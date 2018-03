Airopack réduit légèrement sa perte en 2017, bond du chiffre d'affaires

Zurich (awp) - Le producteur de récipients sous pression Airopack a bénéficié l'année dernière d'une demande forte pour ses produits, ce qui lui a permis de quasiment doubler son chiffre d'affaires. Des dépréciations et les coûts d'investissement ont maintenu le résultat en zone négative. Pour l'exercice en cours, la société zougoise compte tripler le nombre de distributeurs vendus.La perte nette s'est inscrite à 40,1 mio EUR, contre 42,3 mio douze mois auparavant, indique jeudi Airopack.L'année dernière, le groupe a mis en service une nouvelle usine à Waalwijk, aux Pays-Bas, qui a permis de produire presque 40 mio de distributeurs. L'objectif consiste de passer à une capacité initiale de 80 unités et de l'augmenter à 200. Airopack revendique également plusieurs nouveaux contrats importants.L'augmentation de la production a débouché sur un dépréciation de 5,1 mio EUR, ce à quoi il faut ajouter des frais d'amortissement de 9,7 mio, des intérêts de 9,1 mio et des coûts exceptionnels de conseil pour 3,4 mio.Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a été amélioré à -21,0 mio EUR. En 2016, cet indicateur avait plongé à -28,5 mio.La forte demande revendiquée par le groupe a permis de renforcer les ventes de 90% à 21,5 mio EUR. Airopack a écoulé 32,9 mio d'unités, un chiffre multiplié par quatre en rythme annuel.La capacité de production annuelle d'Airopack devrait atteindre 200 mio unités en 2018, pour des ventes de 100 mio de distributeurs, prédit le conseil d'administration. A moyen terme, ce volume est attendu à 700 mio.fr/rp(AWP / 22.03.2018 08h05)