Akka Technologies: le bénéfice net annuel plus que doublé

Paris - Le groupe français d'ingénierie et de conseil Akka Technologies a annoncé mardi avoir plus que doublé (+161%) son bénéfice net en 2017, à 44,1 millions d'euros, grâce aux nouveaux métiers du numérique.Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 18,9% à 1,334 milliard d'euros.Le groupe met en avant une augmentation de 17% de ses effectifs en 2017 et compte désormais 15.515 collaborateurs, dont 6.996 en France, 4.734 en Allemagne, son autre bastion, et 3.785 à l'international. Cette "dynamique des recrutements" a permis au groupe d'accélérer ses gains de parts de marché dans les métiers du numérique.Pour 2018, le groupe a poursuivi cette politique de recrutements au premier trimestre et entend ainsi, avec l'augmentation du nombre de projets dans le numérique, obtenir "une croissance solide avec une nouvelle augmentation des marges pour 2018".Le groupe annonce avoir noué ce mois-ci un partenariat avec l'entreprise chinoise ICONIQ et Microsoft "pour développer une voiture autonome", projet dans lequel Akka apportera son expertise en matière de systèmes avancés d'assistance au conducteur.Par ailleurs, Akka a ouvert une université interne, "The Akkademy", "qui va former chaque année les talents du monde entier.Le groupe entend s'appuyer sur ces actions pour lancer son plan stratégique CLEAR 2022, qui doit notamment permettre d'améliorer les performances financières de l'entreprise, avec notamment comme objectif 2,5 milliards d'euros de ventes et 250 millions d'euros de bénéfice opérationnel (contre 95,5 millions en 2017).ngu/soe/pb(©AFP / 20 mars 2018 18h39)