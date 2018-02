Akka Technologies: ventes en hausse de 18,9% en 2017 grâce au numérique

AKKA TECHNOLOGIES

Paris - Le groupe français d'ingénierie et de conseil Akka Technologies a annoncé mercredi dans un communiqué que son chiffre d'affaires a augmenté de 18,9% en 2017 à 1,334 milliard d'euro (+7% en organique), grâce aux nouveaux métiers du numérique.Le groupe publiera ses résultats complets le 21 mars mais annonce d'ores et déjà un résultat opérationnel d'activité légèrement supérieur à 95 millions d'euros, "en progression de plus de 20%" sur celui enregistré l'année précédente.Par ailleurs, "la forte dynamique de recrutements" actuelle dans le groupe permet "d'anticiper une dynamique de croissance solide avec une nouvelle amélioration des marges pour 2018", a ajouté le groupe dans son communiqué.Elle permettra également de "soutenir le développement du groupe à l'international et sur les nouveaux métiers du numérique", a indiqué le groupe.Akka Technologies comptait environ 15.515 collaborateurs fin 2017, soit un bond de 17% par rapport à l'année précédente (13.252 salariés)En France, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 551,7 millions d'euros en 2017 (+9,2% en organique). En Allemagne, l'autre bastion du groupe, le chiffre d'affaires a atteint 486,2 millions d'euros (+5,6% en organique).Les ventes à l'international (hors Allemagne) ont été de 296,4 millions d'euros (+10% environ en organique).Akka a finalisé en 2017 l'acquisition de trois sociétés: le suisse Edelway, l'italien CTP et l'allemand Gigatronic (internet des objets)."La croissance a accéléré au quatrième trimestre 2017, soutenue par le gain de nombreux projets numériques dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, du ferroviaire ou de l'énergie", a souligné le groupe.lby/fka/nas(©AFP / 07 février 2018 17h32)