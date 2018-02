Akka Technologies vise un résultat opérationnel de 250 M EUR à horizon 2022

AKKA TECHNOLOGIES

Paris - Le groupe français d'ingénierie et de conseil Akka Technologies a annoncé lundi de nouveaux objectifs commerciaux et financiers à l'horizon 2022, dont un résultat opérationnel de 250 millions d'euros, dans le cadre de son nouveau plan stratégique.La société prévoit également un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros - il avait atteint 1,334 milliard d'euros en 2017 - ainsi qu'un flux de trésorerie (free cash flow) de 150 millions d'euros, a-t-elle détaillé dans communiqué.Pour ce faire, Akka Technologies compte notamment réaliser 75% de ses activités "tous secteurs confondus" dans le numérique.L'entreprise indique par ailleurs qu'elle va continuer à investir dans le domaine de la mobilité (conduite autonome, internet des objets, robotique, etc.) et poursuivre son "développement dans le secteur des life sciences (sciences de la vie, ndlr), un marché en forte croissance (...) révolutionné" par le numérique."Le marché de l'ingénierie et des services de recherche et développement est appelé à doubler de taille pour atteindre 266 milliards d'euros en 2022", a souligné Akka Technologies.as/asm/eb(©AFP / 26 février 2018 18h16)