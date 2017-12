Alabama: Roy Moore refuse toujours de concéder sa défaite contre un démocrate

Le candidat républicain malheureux au Sénat dans l'Alabama, Roy Moore, a déposé un recours de dernière minute contre la victoire retentissante de son adversaire démocrate, Doug Jones, qui doit être officialisée jeudi.L'élection du 12 décembre avait provoqué un mini-séisme aux Etats-Unis, car jamais depuis 25 ans un démocrate n'avait été élu dans ce bastion conservateur, où Donald Trump l'avait largement emporté face à Hillary Clinton l'an dernier.Mais Roy Moore, un ancien magistrat ultra-conservateur accusé d'agressions sexuelles sur des adolescentes il y a plusieurs décennies, a refusé de reconnaître qu'il avait perdu. A contre-courant de son parti et du président américain, qui a lui-même félicité le démocrate.Roy Moore a déposé un recours tard mercredi soir devant un juge de Montgomery, demandant une décision en référé pour empêcher le secrétaire d'Etat de l'Alabama, John Merrill, de certifier les résultats jeudi.Mais la certification est toujours prévue à 13H00 (19H00 GMT), a confirmé M. Merrill, qui est républicain."Doug Jones sera certifié comme le vainqueur à 13 heures", a-t-il dit sur CNN. "Nous signerons les documents certifiant qu'il est sénateur de l'Alabama. Il prêtera serment devant le vice-président (Mike) Pence le 3 janvier, au début de la prochaine session du Sénat".Dans sa plainte, Roy Moore affirme que les autorités locales n'ont pas suffisamment enquêté sur d'éventuelles fraudes électorales, notamment sur une publicité jugée diffamatoire et diffusée avant le vote.Il fournit également les analyses "statistiques" de trois experts qui concluent que Roy Moore a obtenu un nombre de voix "invraisemblable" dans certains bureaux de vote habituellement républicains, dans le comté de Jefferson.L'un de ces experts, Richard Charnin, considère également comme truquées l'élection présidentielle de 2004 et la primaire démocrate de 2016, et entretient une théorie statistique du complot sur la mort de John F. Kennedy.Roy Moore cite aussi le témoignage d'une femme ayant travaillé dans un bureau de vote de Montgomery où, selon elle, il y avait un nombre anormalement élevé d'électeurs blancs ou porteurs de pièces d'identité de Géorgie ou de Caroline du Nord, et non d'Alabama.Autant d'éléments qui justifient, selon Roy Moore, la convocation d'une nouvelle élection.Mais il est isolé, les républicains étant pressés de tourner la page d'un épisode qui a déchiré le parti entre l'establishment et l'aile emmenée par le populiste trumpiste Stephen Bannon.Au Congrès, les chefs parlementaires ont pris acte de la défaite, qui va ramener la majorité sénatoriale de 52 à 51 sièges, sur 100, à partir de janvier.M. Jones a obtenu 49,9% des voix et M. Moore 48,4%, sur 1,3 million de bulletins.Roy Moore avait perdu son avance dans les sondages après la publication par le Washington Post, un mois avant le scrutin, d'accusations de femmes pour des faits remontant aux années 1970 et 1980.Le recours contient d'ailleurs une attestation de M. Moore "déclarant qu'il a passé avec succès un test au polygraphe (détecteur de mensonges) qui a confirmé que les allégations de mauvaise conduite faites à son encontre durant la campagne étaient totalement fausses".Agé de 70 ans, Roy Moore avait été élu deux fois président de la Cour suprême de l'Alabama, fonction dont il a été déchu deux fois: la première en 2003 pour avoir refusé de retirer d'un bâtiment judiciaire une statue de deux tonnes en l'honneur des Tables de la Loi; la seconde en 2016, après avoir défié la Cour suprême des Etats-Unis en refusant d'appliquer sa décision légalisant le mariage homosexuel.(©AFP / 28 décembre 2017 16h32)