Albanie: cuisses de grenouille, Mercedes et drapeaux européens

(©AFP / 17 avril 2018 18h43)