Albioma: c.a en hausse de 6% au 1T grâce aux installations thermiques

ALBIOMA

Paris - Le producteur français d'électricité Albioma, surtout présent outre-mer, a publié mercredi un chiffre d'affaires en progression de 6% au premier trimestre, grâce aux bons résultats de ses installations thermiques en France, et a confirmé ses objectifs pour 2018.Le chiffre d'affaires s'établit à 104,2 millions d'euros contre 98,8 millions d'euros au premier trimestre 2017.L'activité biomasse thermique - qui représente la majorité du chiffre d'affaires de la société - progresse de 6% à 91,2 millions d'euros.La disponibilité des centrales thermiques atteint 91,5% contre 91,6% au premier trimestre de l'exercice précédent, "malgré un contexte social toujours tendu", indique Albioma dans un communiqué.La production d'électricité des installations thermiques atteint 485 gWh, en baisse par rapport aux 526 gWh du premier trimestre 2017.Du côté du solaire, le chiffre d'affaires est en baisse de 6%, à 9,8 millions d'euros, en raison notamment d'une pluviométrie exceptionnellement élevée à la Réunion."Après un bel exercice 2017, nos centrales continuent d'afficher de solides performances sur ce premier trimestre. Notre usine Galion 2 (...) devrait injecter ses premiers kWh sur le réseau électrique martiniquais dans les prochains jours, avec l'objectif d'une mise en service à la fin du premier semestre 2018", a déclaré Frédéric Moyne, directeur général d'Albioma.Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs pour l'année 2018, avec un excédent brut d'exploitation (Ebitda) entre 158 et 166 millions d'euros et un bénéfice net part du groupe de 37 à 42 millions d'euros.pid/tq/esp(©AFP / 25 avril 2018 06h25)